Les in privacy door staatssecretaris Philippe De Backer

Brasschaat - Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) gaf dinsdagochtend in het Sint-Michielscollege in Brasschaat een les over privacy aan de leerlingen van het vierde middelbaar.

De Backer trekt langs middelbare scholen om vooral jongeren bewust te maken van het belang van hun privacy. “Jong geleerd is oud gedaan, zeker het als over jouw privacy gaat”, aldus De Backer. De Backer ging al langs in Antwerpen, Roeselare, Sint-Truiden, Berchem en gaat binnenkort ook nog langs in Merksem, Mol, Schoten en Vorselaar.