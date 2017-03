Werkzaamheden aan Bredabaan in Maria-ter-Heide zetten kwaad bloed bij handelaars

Brasschaat - De Bredabaan in Maria-ter-Heide wordt gedurende twee weken afgesloten voor het verkeer. Het wegdek wordt er vanaf 3 april in de twee richtingen vernieuwd. De handelaars voelen zich in de kou gezet.

Het wegdek tussen de Antitankgracht en de Sint-Jobsesteenweg is versleten en aan vernieuwing toe. De werkzaamheden verlopen in twee fases. Van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april wordt er gewerkt russen de Antitankgracht en het kruispunt met de Durentijdlei. Ook de aanpassingswerken aan de bushalte ter hoogte van de kerk worden in die eerste fase uitgevoerd.Fase 2 loopt dan van dinsdag 18 april tot en met maandag 24 april. De werfzone situeert zich dan tussen het kruispunt met de Durentijdlei en het kruispunt met de Sint-Jobsesteenweg.Benny De Scheirder van Dagbladhandel Benny kwam pas te weten dat er werkzaamheden op komst waren toen hij de bekendmakingsborden zag. “We zijn dan op internet gaan zoeken en toen beseften we pas wat er te gebeuren stond. Jammer, want als we dit tijdig hadden geweten, konden we onze vakantie daaraan aanpassen. Nu de baan een tijd afgesloten wordt, verliezen wij een pak klanten. Wij moeten het voor de helft van passanten hebben”, zegt Benny.