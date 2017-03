Openluchtopvoeding OLO wil begin 2018 sociale brasserie in Rozenhoeve

Brasschaat - De vzw Openluchtopvoeding hoopt in het voorjaar haar intrek te kunnen nemen in de Rozenhoeve in het centrum van Brasschaat. Vooraan komen er bureaus voor medewerkers die in de ruime regio mensen een beperking begeleiden. Achteraan wordt een brasserie ingericht.

Directeur van OLO Jean-Pierre Van Baelen legt er de nadruk op dat de brasserie alleen overdag zal geopend zijn. Hij verwijst hiermee naar de kritische opmerkingen vanuit Open Brasschaat als zou OLO de horeca in Brasschaat concurrentie willen aandoen. “In onze brasserie zal er plaats zijn voor 30 tot 35 bezoekers. Geruchten als zouden wij voor overlast gaan zorgen, zijn volgens mij volledig ongegrond. Het betreft hier een kleinschalige sociale brasserie, ik denk dat de mensen in de buurt nodeloos bang worden gemaakt. Onze cliënten, allen mensen met een beperking doen de ontvangst en de bediening. Zo kunnen ze hun talenten laten zien. Een van onze directieleden, Ingrid Martens neemt de leiding op zich. Zij wil de brasserie de naam “Pure pauze” geven. De mensen die in de brasserie zullen werken, worden door ons getraind en opgeleid. We zullen er aan marktconforme prijzen alleen eenvoudige gerechten serveren zoals soepen, quiches, broodjes, slaatjes en zo meer”, legt Van Baelen uit.