Igean zorgt voor herschikking in het recyclagepark

Brasschaat - Igean heeft het recyclagepark aan de Ploegsebaan heringericht. Er is nu een verhoogde laad- en loszone zodat zwaardere afvalstoffen makkelijker kunnen worden gelost.

Grofvuil, steenpuin, bouw- en sloopafval en hout gaan voortaan van op een verhoogde bodem in een verzonken container. Door een gedeeltelijke herinrichting verloopt de circulatie ook vlotter. “We hebben hiervoor een investering gedaan van 290.000 euro. We spreken vanaf nu niet meer over een containerpark maar over een recyclagepark”, zegt Wouter Meersmans van Igean. Naast de groencompostering ligt een stuk grond waarop de gemeente Brasschaat graag het materiaal voor de verwerking biomassa zou opslaan. Ook komt er een zone voor de beschutte werkplaats Aralea. “We hebben de ambitie het recyclagepark om te vormen tot een kringlooppark. We hebben al jaren een prima samenwerking met Aralea en willen die ook naar hier doortrekken”, vervolgt Dirk de Kort.