Brasschaatse woont indrukwekkend huwelijk van ex-leerling in India bij

Brasschaat - Christel Janssen uit Mariaburg woonde een zeer bijzonder huwelijk bij. Ze was uitgenodigd door haar ex-leerling Sarah Himpens die in India trouwde.

Voor Christel was het een bijzonder mooie gebeurtenis. De Brasschaatse gaf vroeger les in het Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat. Zo een tien jaar geleden had ze een leerling in de klas die ernstig ziek werd.

“Sarah had leukemie. Ze zat in het vierde jaar sociaal-technische wetenschappen. Ik was klastitularis van deze klas. We probeerden Sarah zo goed mogelijk bij het klasgebeuren te betrekken. We schreven haar vaak brieven, maakten tekeningen en zorgden ook voor thuisonderwijs voor Sarah”, vertelt Christel.

Via Make-A-Wish kon Sarah haar droomreis naar India maken en daar verloor ze haar hart. India. Toen ze afstudeerde, vertrok ze opnieuw naar ginder. Christel vernam dat ze daar ook een man had leren kennen. “Op een bepaald ogenblik besloten ze te trouwen, in India nog wel. Sarah nodigde me uit om te komen en dat heb ik met plezier gedaan”, gaat Christel verder.