Jan Peeters van J&M Catering wil kasteel voor de zomer helemaal gerenoveerd zien

Brasschaat - De 50-jarige Brasschatenaar Jan Peeters van J&M Catering richtte in het voorjaar van 2016 zijn aandacht op het kasteel van Brasschaat. Peeters startte lang geleden nog met studiegenoot Marc Coucke Omega Pharma op.

J&M Catering wil het kasteel helemaal moderniseren en is daar volop mee bezig. “De buitenkant werd door de gemeente helemaal opgeknapt. Wij zijn intussen de binnenkant aan het opknappen. Vooral de vijverzaal beneden was helemaal uit de tijd. Ook het terras zowel op de gelijkvloerse verdieping als boven gaan we aanpakken”, vertelt Peeters.