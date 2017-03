Procedurefouten zorgen voor nieuw openbaar onderzoek Rozenhoeve

Brasschaat - Het Brasschaatse gemeentebestuur ziet zich verplicht het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van de Rozenhoeve opnieuw in te trekken. Wegens procedurefouten moet er een nieuw marktonderzoek plaatsvinden.

De gemeente had een overeenkomst met de vzw Openluchtopvoeding (OLO ) waarbij OLO via een erfpacht in het bezit zou komen om er een sociale brasserie te beginnen. Het gebouw net naast het gemeentehuis zou voor 1,3 miljoen euro in handen van OLO komen. Brasschaat heeft die centen nodig om het Nieuw Administratief Centrum te kunnen financieren. Yves Heylen van Open Brasschaat bond de kat de bel aan. Hij diende klacht in met als gevolg dat alles dient te worden overgedaan. Het schepencollege roept de gemeenteraadsleden bijeen voor een extra zitting op dinsdag 14 maart.