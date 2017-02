Open VLD zoekt de mosterd in Roeselare

Brasschaat - De Brasschaatse voorzitter van Open VLD Christophe Thomas trok met staatssecretaris Philippe De Backer en enkele ervaringsdeskundigen naar Roeselare om er te lezen hoe ze daar de handelskern versterken.

Het Brasschaatse handelscentrum kampt al geruime tijd met een te hoge leegstand. Volgens Open VLD heeft dat voor een stuk te maken met de opkomst van de e-commerce. “De stad Roeselare gaat tegen deze algemene trend in. Zij hebben daar een plan uitgewerkt om de handelskern te versterken. Ze streven zeven ambities na en 50 krachtlijnen. Wij putten daaruit graag de nodige inspiratie en we bekijken hoe we de voordelen kunnen inzetten in Brasschaat”, zegt Open VLD-voorzitter Christophe Thomas.