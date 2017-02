Brasschaat - De vzw Rotonde en Natuurpunt sloegen de handen in elkaar om groot bijenhotel te plaatsen naast de volkstuintjes aan de Ploegsebaan. Het logo van de Volkstuintjes is in het hotel ingewerkt.

De vzw Votubra bestaat sinds 2015. De leden hebben elk een perceel waar zij groenten en dergelijke kunnen kweken. Deze perceeltjes bevinden zich op de gronden waar vroeger het Agentschap Natuur en Bos haar boomkwekerij had. De vzw Rotonde en Natuurpunt opteerden voor een groot hotel.