Open Brasschaat vraagt bescherming van historisch erfgoed in Mariaburg

Brasschaat - Open Brasschaat, de beweging van Yves Heylen vraagt een vrijwaring en bescherming van het historisch erfgoed in de Brasschaatse wijk Mariaburg, naar analogie met het Ekers gedeelte van Mariaburg.

In het begin van de vorige eeuw ontwikkelde Mariaburg zich aan beide kanten van de Kapelsesteenweg. Er ontstond een winkelkern door de vestiging van kleinhandelszaken. De achterliggende straten aan de Brasschaatse kant zoals de Boskapellei, Rochuslei, Gezondheidslei en nog vele andere zijn op wonen gericht. “In deze wijk bestaat een sterk bewustzijn betreffende het cultureel erfgoed. We zagen in de loop van de laatste decennia gebouwen verdwijnen of mismeesterd worden. Een mooi voorbeeld is het vroegere kasteeltje van de familie Van den Weyngaert tegenover het Antverpia-gebouw”, zegt Yves Heylen.