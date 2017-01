Hoge Akkersbloei levert al zestig jaar prima werk in de wijk Kaart

Brasschaat - De Hoge Akkersbloei mocht zopas de Gouden Zalm van de Brasschaatse CD&V in ontvangst. De verenging kreeg deze onderscheiding voor het gemeenschapsvormende werk dat zij verricht.

De Hoge Akkerbloei werd 60 jaar geleden opgericht en verenigt de bewoners van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. Intussen heeft deze maatschappij 600 woningen in de wijk Kaart gebouwd. Van leegstand is er zo goed als geen sprake. “De definitieve plannen werden opgemaakt in het jaar 1956 en in 1957 betrokken de eerste bewoners vol verwachting hun nieuwe woning”, legt huidig voorzitter Herman Rondeaux uit.

Lees het hele verhaal dinsdag in Gazet van Antwerpen - editie Noord