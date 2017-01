Sophie Greffe hoopt een live show te mogen geven tijdens Flanders Horse Expo

Brasschaat - De 22-jarige Sophie Greffe uit Brasschaat is door Flanders Horse Expo geselecteerd om mee te doen aan hun Talentshow. Sophie stuurde een filmpje in waarin ze haar werk met haar paard toont.

Sophie is leerkracht in het lager onderwijs en werkte voor haar bacchelorproef een project waarin ze de invloed van een hond op kinderen in de klas aantoonde. Vandaag draait bij Sophie alles rond haar paard. “Toen ik 18 was hoorde ik van mensen zeggen dat ze hun paarden wilden wegdoen omdat het zogezegd onhandelbaar is. Het dier was inderdaad redelijk agressief, maar ik kon het toch volledig naar mijn hand zetten. Oreano is nu vier een half jaar oud. Ik maakte enkele filmpjes waarin ik met hem werk en stuurde ze binnen voor de Talentshow", zegt Sophie.

