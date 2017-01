Vzw Rotonde neemt Dagcentrum DAG onder de arm

Brasschaat - De vzw Rotonde, die ondernemend is in de zorg voor mensen met een beperking, krijgt er met het dagcentrum DAG aan de Groenendaallaan in Antwerpen een nieuwe vestiging bij.

De vzw Rotonde speelt in en om Brasschaat een belangrijke rol in de zorgverlening aan mensen met een beperking. De vzw telt 260 medewerkers en ongeveer 320 cliënten. “We hebben een mooie geografische spreiding van woningen en campussen. Nu kringen we er het dagcentrum DAG bij, gelegen in het noorden van Antwerpen. DAG is actief sinds 1994 en beschikt over een ploeg van 15 werknemers. 46 mensen met een beperking krijgen er dagopvang in verschillende ateliers. Zij beschikken net als wij over een actieve ouderwerking. De begeleiders kunnen er ook rekenen op de hulp van gedreven vrijwilligers”, zegt Eric Avonts, algemeen directeur van Rotonde.

