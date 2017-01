Brasschatenaar gaat gretig in op uitnodiging van het kasteel

Brasschaat - Na de nieuwjaarsdrink van het gemeentebestuur trok de Brasschatenaar naar het kasteel in het gemeentepark. Daar werd door uitbater J&M Catering een drankje en een hapje en een rondleiding aangeboden.

“Wij willen het kasteel tonen aan de Brasschatenaar. Op grote schermen kunnen de mensen simulatiebeelden zien van hoe het kasteel er in de toekomst zal uitzien”, zegt Cedric Bonnet van J&M Catering. “We willen het kasteel in de toekomst ook meer inzetten voor de Brasschatenaar. Op dit ogenblik worden er vooral feesten georganiseerd in het kasteel. Maar op zondag gaan we brunches aanbieden, we denken ook aan comedy-avonden. Maar eerst gaan we een hele reeks renovatiewerkzaamheden uitvoeren”, vervolgt Cedric Bonnet.

