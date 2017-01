Kinderen van de Kaart zingen voor lekkere dingen

Brasschaat - De kinderen van de Kaart trokken er zaterdagnamiddag op uit om te gaan zingen. Ze kregen daarvoor zingzakjes van het gemeentebestuur.

De vrolijke bende verzamelde aan de lokalen van Chiro Kaart. Van daar uit trokken ze door de wijk om dan enkele uren later te verzamelen in Zaal Berkenhof. "Alle Brasschaatse kinderen konden een zingzak afhalen bij de jeugddienst. Het Driekoningenzingen is een traditie die we in ere willen houden in onze gemeente. Ieder jaar trekken er heel wat kinderen op om te gaan zingen zowel in de wijken als in het centrum op de Bredabaan. Daarom ondersteunen we dit met plezier", zegt schepen voor jeugd Niels de Kort (CD&V).