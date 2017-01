Islamleerkracht KTA Brasschaat in ere hersteld

Brasschaat - Ashraf El Salawi, de leerkracht islamitische godsdienst aan het Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat die in oktober preventief werd geschorst, is nu volledig buiten vervolging gesteld.

Tegen El Salawi was een klacht geuit wegens het te fel benadrukken van “traditionele standpunten”. De directie van de school had toen geen andere keuze dan de man preventief te schorsen zolang het politieonderzoek liep. Dat is nu afgerond en de leerkracht werd buiten vervolging gesteld. Voor directie, leerkrachten en leerlingen kwam die klacht helemaal uit de lucht gevallen. Niemand had ooit iets gemerkt van traditionele standpunten. Integendeel, klonk het steevast, El Salawi stond bekend als een zeer hulpvaardige leerkracht die bij iedereen geliefd was.

Lees het hele verhaal donderdag in Gazet van Antwerpen - editie Noord