Nieuwe fietsenstallingen in Tovertuin

Willebroek - GO! basisschool Tovertuin aan het A. Dezaegerplein, is een verkeersactieve school. Als beloning zorgde de provincie Antwerpen voor nieuwe fietsenstallingen.

Naast heel wat initiatieven die de school neemt om de leerlingen veilig doorheen het verkeer te loodsen, maakte de provincie dit schooljaar extra middelen vrij om te zorgen voor degelijke fietsenstallingen. Die waren dringend aan vernieuwing toe. "Bedoeling is ze volgende jaar te integreren in een gezamenlijke tuin voor leerlingen en buurtbewoners", zegt directeur Karine Eyckmans. Voorlopig zijn ze nu al in gebruik.