Willebroek - Jongeren konden ontbijten in de oude lokettenzaal van het gemeentehuis.

Ook jeugdschepen Tinneke Huyghe (CD&V) was aanwezig. “Het merendeel van de jongeren is lid van een van de vele Chiro-afdelingen die Willebroek rijk is. Dat is bijna de enige jeugdbeweging in de gemeente die naam waardig.”