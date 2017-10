Wijk De Schomme onderzoekt haalbaarheid BIN

Boom - De Lokale PolitieZone Rupel heeft voor bewoners van de wijk De Schomme en omgeving een uiteenzetting gegeven voor het opstarten van een BIN (Buurtinformatienetwerk).

De eerste opkomst viel wat mager uit. Toch willen de initiatiefnemers het hierbij niet laten en hebben ze afgesproken de hele wijk de Schomme, het stuk Kerkhofstraat tussen Tabac en Kortestraat, de Kortestraat zelf, Steenbakkerijenstraat, Schorrestraat en de Dirkeputstraat tot aan de Katelijnestraat bij het BIN van de Schommelei in te delen. Jimmy Sel is als coördinator aangesteld. "We gaan alle inwoners in deze afgebakende buurt nog eens extra polsen naar hun betrokkenheid en of ze willen meedoen. We moeten toch zeker met een dertig à veertigtal bewoners zijn wil deze BIN van bij de start succes hebben", zegt hij. Na de huisbezoeken volgt opnieuw een vergadering en/of evaluatie of er al dan niet wordt met doorgegaan. Het zou dan het derde BIN in Boom zijn. Er is al een BIN in het centrum en ook in de wijk 'PutN' begrenst door de overzijde van de Kerkhofstraat, Velodroomstraat, enz.