Tweede editie Amphiman SwimrunRace in De Schorre

Boom - De Schorre is zaterdag 14 oktober het decor voor een (Amphiman) swimrun, waarbij de deelnemers lopen en zwemmen afwisselen.

De deelnemers krijgen een gevarieerd parcours met verschillende ondergronden en veel hellingen voorgeschoteld onder meer langs de leuke mountainbikepaadjes die De Schorre rijk is.

De focus van de wedstrijd ligt op het ontdekken van de kruising tussen traillopen en triatlon, maar dan zonder fiets. De zwemstukken zijn relatief kort, dus ook voor mindere zwemmers is deze swimrun een aanrader. De deelnemers kunnen de lengte van het parkoers zelf kiezen: ofwel de 10.5 kilometer of de 21 kilometer.

Afspraak vandaag zaterdag 14 oktober om 10u in de vergaderzaal van het congrescentrum De Pitte, daar heeft een verplichtte briefing plaats. De watertemperatuur in de vijvers van De Schorre bedraagt zo’n 16 graden. Daarom is het dragen van een wetsuit verplicht. Info http://www.amphiman.be of http://www.deschorre.be