Volwassenen leren fietsen

Willebroek - De 10 deelnemers aan de fietslessen voor volwassenen die als kind nooit hebben leren fietsen kregen vrijdag hun diploma uit handen van sportschepen Ronny Somers (N-VA). Enkele gemeentediensten sloegen hiervoor de handen in elkaar om samen met de Willebroekse wielerclub Royal Devils deze gratis fietslessen aan te bieden. Dat gebeurt twee keer per jaar.

"De vraag naar deze fietslessen is bijzonder groot. Volwassenen die leren fietsen worden mobieler. Bijvoorbeeld hun kinderen makkelijker naar school brengen of met de fiets gaan werken en/of winkelen ligt nu binnen de mogelijkheden", zegt schepen Ronny Somers. De fietsers moeten o.a. kunnen vooruit kijken, remmen, leren rechts rijden en leren uitwijken door de hand uit te steken. Zij oefenen rond de piste in De Schalk en gaan nadien de openbare weg op.