Duizenden Boomse leerlingen bijna allemaal op school

Boom - Boom heeft heel wat middelbare scholen en duizenden leerlingen die uit de ruime buurt het middelbaar bezoeken. Alles bij elkaar viel het aantal afwezigheden door de staking nog mee.

In middenschool Den Brandt was het een dagje klassenraden en waren de leerlingen thuis. De school laat weten dat die datum eerder vast lag dan de stakingsaanzegging. In OLVI was in de middenschool het aantal afwezigen te verwaarlozen en in het atheneum waren er wel wat afwezigen maar was het gros ook maandag al afwezig wegen ziekte. In PTS Boom heeft het secretariaat de leerlingen die nog niet op school waren opgebeld en aangemoedigd om met de fiets of een ander vervoermiddel toch de school te bereiken. Dat heeft geholpen al was het aantal afwezigen er hoger dan anders. Globaal had de staking niet zoveel invloed, al waren er uiteraard meer te laatkomers dan anders.