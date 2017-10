Eerste One World Run met 344 sportievelingen

Boom - Ondanks het frisse en af en toe wat druilerig weer, was de eerste One World Run in De Schorre voor WIBO een succes. Een nieuwe locatie, slecht weer en toch meer deelnemers, luidt het.

De allerkleinsten liepen 400m in de schaduw van de One World-brug en de jeugd mocht met een kilometer wel over de brug lopen. De eerste honderden meters werden veilig achter een koord afgelegd. Nadien volgden de jogging van 3 of 6 km tot een uitdagende 12 km, telkens over een golvend parcours. De sportnamiddag liet de sporters en publiek kennis maken met een aantal lokale sociale en duurzame initiatieven, onder het motto: 'Make tomorrow a better place!' Een deel van de opbrengst gaat dit jaar naar vzw De Steenschuit, een sociale werkplaats die langdurig werklozen via een origineel opleidingstraject op weg helpt naar een duurzame job.