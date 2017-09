Grote prijs van Willebroek lopen gaat zondag 1 oktober niet door

Willebroek - De vierde grote prijs van Willebroek 2017 had zondag 1 oktober een loopwedstrijd op de agenda in de buurt van het sportcomplex De Schalk. Deze loopwedstrijd wordt om organisatorische redenen afgelast.

“We hadden enerzijds te weinig seingevers en anderzijds liep het nu ook niet echt storm wat deelnemers betreft, ook al door de sterke concurrentie van al langer bestaande loopwedstrijden in de regio”, meldt Ken Reyniers, die samen met de gemeente Willebroek deze ‘Grote Prijzen’ organiseert. Na een eerder gehouden Wielerwedstrijd in Blaasveld, een kwarttriathlon in Heindonk was nu deze loopwedstrijd aan de beurt. Op zondag 26 november heeft voor ’t eerst in het kader van deze grote prijzen van Willebroek ook een winterduathlon plaats in Tisselt.