Openluchttheater in Steenbakkerijsite Frateur te zien

Boom - Zingarate, een voorstelling van Compagnie Cecilia, is vrijdag 29 en zaterdag 30 september in de Machinehal van de vroegere Steenbakkerijsite Frateur te zien. Het is een organisatie van CC De Steiger.

Het 'openluchtspektakel' van Arne Sierens klinkt als: een woeste ode aan de opera Rigoletto van Verdi gebracht als een uniek 'middeleeuws vracht-wagenspel' op drie vrachtwagens. Zingarate is Italiaans voor 'zware kloterijen' en klinkt als een woeste ode aan de Italiaanse opera 'Rigoletto' en massa's Italiaanse films uit de jaren 70, of bekijk het gewoon als een Vlaamse mix van zingen en karate. Bij regenweer vindt de voorstelling plaats in het Technisch Centrum van Aartselaar. Vooraf wordt de locatie bevestigd via de website, facebook... Tussen 18.30u en 19.30u, net voor de voorstelling kan u ook nog de oven op de site Frateur bezoeken. Reserveren niet nodig.