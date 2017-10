Aankoop perceel grond

Boom - De gemeente heeft samen met Goedwonen.Rupelstreek een bod gedaan op een stuk grond van 1.380m² groot op de hoek van de Isabellastraat en de Nielsestraat.

Op die manier kan de huisvestingsmaatschappij een extra woonruimte voorzien, wat het project in zijn totaal interesanter maakt. De gemeente wil deze gronden later deels als groene buffer inrichten. De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop waarvan het gemeentelijk aandeel gaat over 1.132m², of een aankoopprijs van 57.412 euro. De huisvestingsmaatschappij betaalt zowat 12.500 euro.