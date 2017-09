Boom - De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van een nieuwe kogelstootstand aan de atletiekpiste (B-terrein) in het park van Boom, zijde Beukenlaan.

Eerder is de verspringstand al vernieuwd. "Van de gelegenheid maken we gebruik om de steeplechase-waterbak en balk te verwijderen, want die worden niet meer gebruikt en zijn verouderd", zegt sportschepen Kris Van Hoeck (CD&V). De aanleg van de nieuwe kogelstootstand is geraamd op 14.500 euro.