Vijfde keer Hoekstock: back to the sixties

Boom - Voor de vijfde keer kan u Hoekstock beleven, het kleinschalig festival in het teken van love, peace en muziek, is een organisatie van de wijkraad Hoek en de vzw Kaaimannen, bekend van Theater aan Twater.

Afspraak aan het graspleintje aan de Rode Pijl in de wijk Hoek, vlakbij de Rupel. "Voor deze lustrumuitgave gaan we muzikaal terug naar de sixties met onder andere The New Fools die uitpakken met een Bob Dylan Tribute. Ook Wild Honey Pie hebben we gestrikt die een ode brengen aan de Beatles en The Golden Years Band vermaakt het publiek muzikaal van CCR tot The Rolling Stones en The Simple Minds. Voor de vzw Kaaimannen is het meteen de publieke slotactiviteit van 2017, na alweer een super druk jaar met als hoogtepunt onze tweedaagse editie Theater aan Twater", zegt voorzitter Peter De Ridder.

Vooraf aan deze optredens zijn er enkele kleinere al dan niet akoestische sets van Peter en Petra, een muzikale verrassing op de verjaardagstaart met 'Stoofband' en blues uit little-brabant met the Mojo Daemons. Hoekstock start vandaag zaterdag 23 september om 14u. Om de vijfjarige verjaardag extra in de verf te zetten, gaan tussen 17u en 17.59u alle cocktails aan 5 euro over de toonbank.

Het is tevens al het vijfde jaar op rij dat de wijkraad Hoek zijn medewerking verleent aan de tegenhanger van die andere wijk 'NoeverRock'.

De organisatie geeft de goede raad om met de fiets te komen, gezien de werken die bezig zijn in de straat die naar het graspleintje leidt. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Parkeren kan u best 100 meter verderop op de parking van De Schorre aan de Kapelstraat, over de kapel.