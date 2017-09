Gasboete voor hardleerse sluikstorters

Boom - De volgende twee weken zal de gemeente op regelmatige tijdstippen toezicht houden op sluikstorten in het algemeen en dus streng controleren dat niemand iets op de openbare weg gooit. Als dat wel gebeurt wordt hij/zij er op aangesproken en/of krijgt een gasboete.

Gisteren, maandag 18 september, vond een eerste actie plaats door twee gemeenschapswachten van 12u tot 13u. "Die actie was bedoeld om de jongeren tijdens hun middagpauze te sensibiliseren. Ze werden over het sluikstorten aangesproken. Niemand werd betrapt onder het oog van deze gemeenschapswachten die hun toer deden rond de scholen van Boom-Noord", zegt An Pues van de preventiedienst. Verder zijn er ook preventieve acties via sociale media gepland en staat in het laatste 'gemeentelijk Blad' hierover een stukje. Bomenaars kunnen ook nu nog een raamaffiche afhalen in het preventiehuis (Hoogstraat) of op de milieudienst in het gemeentehuis. (JB?)