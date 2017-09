Willebroek - Voor de 21ste keer organiseerde de leidingsploeg van Chiro jongens Instuif uit Blaaasveld hun bieravond om geld in 't laatje te brengen.

Op de speelplaats stond een eigen gemaakte constructie om de gasten te ontvangen. U kon ook nu het biertje 'Instuiver' proeven dat vorig jaar in de markt is gezet naar aanleiding van de 20ste bieravond. De voorraad was nog groot genoeg om ook dit jaar de Instuiver vlot over de toonbank te laten gaan.