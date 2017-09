sp.a Willebroek organiseert basiscongres

Willebroek - Op zondag 24 september organiseert sp.a Willebroek een basiscongres voor iedereen. Zo willen ze info verzamelen die kan dienen als basis voor het sp.a-verkiezingsprogramma in 2018. Deze oproep komt er nadat ze ook al even bezig zijn met het afleggen van huisbezoeken.

"Het congres, dat de naam #jijmaaktwillebroek meekreeg, moet een aanvulling zijn op deze huisbezoeken en aan iedere inwoner van Willebroek de kans geven om zijn ‘gedacht’ te zeggen over verschillende thema’s zoals jeugd, mobiliteit, veiligheid, zorg, enz.", zegt voorzitter Nick van kerckhoven. Het congres start op 24 september om 14u in zaal Volkshuis De Roos, A.V. Landeghemstraat 47. Om 16.30u heeft een slotreceptie plaats. Inschrijven voor het congres kan via mijnmening@spawillebroek.be.