Willebroek - In samenwerking met Hivro heeft de gemeente aan haar invalswegen grote banners geplaatst om te wijzen op de start van het schoolbegin: ”Wij Zijn Terug - Rij voorzichtig !”.

Dit is het gevolg van een brainstorming van Hivro met zijn verkeersopvoeders om iets te vinden om de automobilist de aandacht te trekken, dat het weer terug school is. De spandoeken zijn zowat 340 x 100 cm. Hiermee wordt de aandacht van de automobilisten extra op de start van het schooljaar en de tal van kinderen die te voet en/of met de fiets terug naar school gaan getrokken. "In de maand september trekt Hivro met zijn vernieuwd mobiel verkeerspark terug de toer op naar de verschillende scholen, waar de Hivro's verkeersopvoeders alles uit de kast halen om de jongeren fietsbehendigheid bij te brengen, en in deze verkeersopvoeding zit ook het aanleren en gebruik van het verkeersreglement, fiets verkeerslessen, het ontwerpen van schoolvervoerplannen en fietsroutes", zegt verkeersdeskundige Freddy Verhaegen. Om alles vlot te laten verlopen is Hivro nog op zoek naar vrijwillgers, bij voorkeur jong gepensioneerden. Interesse? Mail naar secretariaat@hivro.be www.hivro.be