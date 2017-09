Nieuw takelcontract voor Willebroek en Mechelen

Willebroek - De sp.a-oppositie vindt dat het takelcontract dat via de politiezone Mechelen-Willebroek op de gemeenteraad werd voorgesteld, door de strot wordt geramd. Burgemeester Eddy Bevers wees er op dat het 'contract' eerder al door de politieraad (PZ MechelenWillebroek) was goedgekeurd.

Sp.a-raadslid Georges Meeus vond dat het 'takelcontract 2017-2021: vastleggen van de lastvoorwaarden en toewijzingsmodaliteiten' achterhaald was. "Eigenlijk is het al gpoedgekeurd. Het is op maat gemaakt van de stad Mechelen en minder voor Willebroek. De aanrijtijden zijn niet objectief bepaald, noch de controle daarop. De criteria zijn volgens mijn niet objectief genoeg", zei Meeus. Het raadslid sloot zijn grieven af met de woorden: "Mechelen wikt en weegt en Willebroek knikt en slikt".

Burgemeester Eddy Bevers wees er het raadslid op dat het voorstel al eerder op de politieraad was besproken en daar was goedgekeurd. Inmiddels is de openbare procedure lopende en het gaat om een open offerteaanvraag. De raming voor deze overheidsopdracht bedraagt 1,1 miljoen euro voor een periode van 4 jaar; Deze uitgaven worden geraamd op 800.000 euro voor de stad Mechelen en 300.000 euro voor de gemeente Willebroek. De uitgaven worden meer dan gecompenseerd door de opbrengst van de belasting op takelen van voertuigen", zei hij.

Tot nu toe had Willebroek, nog van voor de politiezone met Mechelen, een 'concessieverlening voor takeldiensten' in de gemeenteraad van 27 december 2005 toegekend aan de firma De Cuyper en zonen. "Om eenvormigheid te verkrijgen binnen de PolitieZone MEWI en omdat het contract voor de PZ MEWI afloopt, werd door PZ MEWI nu dit bestek opgemaakt", zegt de burgemeester.