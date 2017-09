PTS Boom investeert 140.000 euro in nieuwe houtfreesmachine

Boom - De PTS campus Boom heeft een 5-assige hoogtechnologische freesmachine aangekocht, CNC gestuurd, voor haar houtafdeling. Het gaat om een investering van 140.000 euro. Hiermee neemt de school voorsprong op de industrie.

Directeur Arnold Callay verduidelijkt dat de school steeds probeert bij te blijven om goed opgeleide mensen te leveren aan de industrie. "Met deze investering nemen we zelfs voorsprong op de industrie. We zijn de komende jaren helemaal mee met de toekomst. Heel wat bedrijven werken nog met de 4-assige machine. Die hebben we nu, na 15 jaar dienst, aan de kant gezet voor dit hoogtechnologisch exemplaar. Dankzij de dienst onderwijs van de provincie Antwerpen hebben we deze investering van 140.000 euro kunnen doen", zegt hij.

Johan Hertogs, technisch adviseur voor de houtafdeling, legt uit dat met het nieuwe toestel niet alleen de bovenkant van een werkstuk kan gefreesd worden maar ook de zijkanten, zonder dat het stuk moet verplaatst worden. "Dit kan nu allemaal in een beweging zonder van gereedschap te moeten veranderen. Ook kan het gereedschap in alle richtingen verplaatsen, waar het vroeger enkel horizontaal of verticaal was", legt hij uit. Het zijn de leerlingen van de derde graad, zowel BSO als TSO, die deze machine leren gebruiken in de houtafdeling.