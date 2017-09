Extra maatregelen voor verkeer aan HIMO

Willebroek - Op vraag van de basisschool HIMO gaat de gemeente extra maatregelen nemen aan de schoolpoort om het verkeer vlotter en veiliger te maken.

Er komt een zogenaamde octopus accentpaal in combinatie met octopusbeugels, waardoor kinderen niet zomaar meer de straat kunnen oprennen. "In de Louis Mommaertstraat komt een 15 meter lange Kiss & ridezone aan de zijde van de school. De rest van die ruimte wordt ingericht als parkeerstrook voor langsparkeren. Er staan nu ook nog gele strepen die op een strook parkeren verbiedt, maar die worden verwijderd. Tevens komt er in de buurt een proefopstelling met afgebakende busstrook. Hier willen we bekijken of de locatie die we voorzien goed is. Het parkeerverbod op die strook geldt enkel tijdens de opgegeven uren, rond het schoolbegin en op het einde ervan", zegt schepen van verkeer Luc Spiessens (N-VA). De schepen gaf dit antwoord aan raadslid Carla Steenackers (sp.a). Spiessens vond het ongepast al schriftelijke vragen te stellen terwijl het dossier in volle bespreking is.