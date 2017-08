Den Blijk krijgt 2200m² grote hondenweide

Willebroek - In het najaar gaat de gemeente in park Den Blijk een hondenweide van liefst 2.200m² voorzien, in overleg met hondeneigenaars.

Zowel Kevin Eeraerts (onafhankelijk raadslid) als Thierry Serrein (Groen) hadden in het vragenmoment na de gemeenteraad hierover vragen. Omdat schepen Maaike Bradt (CD&V), bevoegd voor deze materie om familiale redenen niet aanwezig was, werden de vragen beantwoord door haar partijgenote Tinneke Huyghe. "De beslissing om een hondenweide in het park Den Blijk (Boomsesteenweg) aan te leggen, kadert in het project 'integrale properheid'. Er komen op het 2.200m² grote terrein ook zogenaamde hondenpoepbuizen waarin de baasjes de hondenpoep kunnen achter laten. Er zal strikt op toegezien worden of de baasjes zakjes bij zich hebben zoals voorzien in het politiereglement", vertelt de schepen. Er wordt onderzocht of er elders ook nog hondenweiden kunnen komen. Sp.a-raadslid Griet Reyntiens deed alvast de suggestie om in de wijk Den Brandt de huidige kleine ruimte die er voor honden is voorzien, eventueel uit te breiden. Ook aan het plein aan de watertoren wordt gedacht.