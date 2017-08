Fietsongeval fataal voor bekende Tisselaar Luc Bradt

Willebroek - Luc Bradt (59) is ten gevolge van een fietsongeval overleden in Oostende op 22 augustus.

De bekende Tisselaar was mede-zaakvoerder van de bekende buurtwinkel in de Hoogstraat 'Den Bradt'. Hij was actief bij de oud-leiding van Chiro Tisselt en lid van de koninklijke fanfare 'Willen is Kunnen'. Ook was hij bestuurslid van de voetbedevaart Scherpenheuvel en medestichter van 'Disteling' in Tisselt.

Luc Bradt stond bekend als 'helper'. Altijd klaar om met wie dan ook een babbeltje te slaan of een helpende hand te zijn. De Tisseltse gemeenschap is erg aangeslagen door dit plotse verlies.

Bradt is opa van twee kleinkinderen en vader van drie kinderen, onder wie Maaike Bradt, schepen voor CD&V in de gemeenteraad van Willebroek.

De uitvaartliturgie vindt plaats in kerk Sint-Jan de Doper in Tisselt op maandag 28 augustus om 10u. Gelegenheid tot groeten vanaf 9.15u.