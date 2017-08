Honden en katten vergiftigd in Klein-Willebroek

Willebroek - De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart naar de persoon of personen die zich bezighouden met het verspreiden van gif met de duidelijke bedoeling honden en katten te treffen.

“Het sporenonderzoek en een buurtbevraging zijn opgestart. We nemen elke vorm van dierenmishandeling zeer ernstig. We roepen de mensen van Klein-Willebroek op om te melden als ze in dit verband verdachte handelingen zien en/of ze deze producten aantreffen”, zegt hoofdinspecteur Dirk Van de Sande.

Een persoon uit Klein-Willebroek bevestigt dat ook zijn hond, een tweejarige labrador, door het gif is getroffen. Zaterdag was hij gaan wandelen in de buurt van de oorlogstank in Klein-Willebroek aan de Rupeldijk. De hond werd zondag ziek en maandag bevestigde de dierenarts dat het om een traag werkend gif gaat dat het stollen van het bloed tegen gaat. Inwendige bloedingen vormen dan de doodsoorzaak. Inmiddels is zijn hond in behandeling maar het blijft bijna een maand bang afwachten of het beestje het zal halen. Ondertussen zijn al minstens twee andere honden die in die buurt hebben losgelopen ziek geworden. Ook enkele katten zijn verdwenen.