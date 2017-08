Internationale zwemdoortocht op Hazewinkel

Willebroek - De Verenigde Willebroekse Zwemclub (VWZ) organiseert dit weekend haar internationale zwemdoortocht op het domein Sport Vlaanderen Hazewinkel.

Zaterdag 26 augustus gaat de 33e editie officieel van start om 13u met het Belgisch Kampioenschap 7,5 en 10km vrije slag. Er is ook een zwemjogging van 3,8km voor de geoefende zwemmer en triatleten. Zaterdag is er ook het recreatieve waterpolo-tornooi. Zondag 27 augustus volgen de kortere afstanden: vanaf 10u de 3000 en de 5000 meter en vanaf 13u de 1000 en 2000 meter wedstrijden. Afsluiter is een zwemjogging voor iedereen over 500m. Inschrijven hiervoor de dag zelf. Op zaterdag vanaf 17u is er het kippendiner.