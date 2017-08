Welzijnsschakel zorgt voor topdag

Boom - Zes afdelingen van Welzijnsschakels uit de buurt van de Rupelstreek, waren samen met een 130-tal, waaronder ruim 50 kinderen, om zich een dagje leuk te amuseren.

Voor de vierde keer op rij bezorgt Welzijnsschakels uit de regio, gezinnen uit Boom, Niel, Hemiksem, Rumst, Puurs en Londerzeel een topdagje amusement. Welzijnsschakel houdt deze dag in samenwerking met de provincie, de dienst toerisme Rupelstreek en De Schorre.

Het is voor de mensen van de verschillende gemeentelijke Welzijnsschakels leuk om elkaar wat beter te leren kennen. Ook voor de vrijwilligers is het een extraatje om elkaar zo beter te leren kennen. "Met de vele vrijwilligers proberen we ook de noden te kennen van deze mensen en hen oplossingen aan te reiken. Voor de vierde keer is het dit leuk samenzijn met een heleboel activiteiten waaraan ze kunnen delnemen. Uitvalsbasis is het Nautisch Bezoekerscentrum in Hoek 76", legt Mirjam Bonnen uit, verantwoordelijke voor de vzw koepel Welzijnsschakels.

De kinderen konden oa. deelnemen aan de circusboerderij op de Schomme om nadien verder te spelen in de speeltuin van De Schorre. Voor de ouders was er ondertussen een natuurwandeling in De Schorre geregeld of konden ze de wandeling doen langsheen De Rupel. Met z'n allen werd er afgesloten aan het Nautisch Bezoekerscentrum met muziek en zang.

"Op deze manier willen we onze doelgroep ook De Schorre leren kennen, daar er enkele activiteiten te organiseren. Het is voor hen een prachtig domein waar ze een leuke dag kunnen beleven voor weinig geld of helemaal gratis. Het is voor velen vlakbij, maar niet gekend. Dankzij deze kennismaking hopen we dat velen er nadien terugkeren", zegt Mirjan Bonnen.