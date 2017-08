Ten Boome biertje officieel voorgesteld op barbecue van Geschiedkundige Groep Ten Boome

Boom - De Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome bewaart niet alleen de plaatselijke geschiedenis, maar schrijft nu zelf geschiedenis met het lanceren van een eigen biertje ‘Ten Boome’.

Ten Boome-voorzitter Marc Verlinden legt uit dat het idee om een eigen bier op de markt te brengen ontstond onder impuls van het bestuur en schepen Inge De Ridder (cultuur). "We stapten naar een plaatselijke brouwer met slechts twee vereisten; het bier moest ambachtelijk gebrouwen worden en het moet zowel de liefhebbers van het lichte en het iets zwaardere bier kunnen bekoren. De expertise van de brouwer en vele proefbeurten later resulteerden uiteindelijk in het unieke ‘Ten Boome’ bier’", legt hij uit.

Het biertje werd voorgesteld op de barbecue van de vereniging. Niet alleen werd het verwerkt in een aperitiefhapje dat door bestuurslid Fred Verdeyen werd bedacht, maar de deelnemers mochten ook het biertje proeven. De zowat 50 gasten maakten al snel duidelijk dat het naar nog smaakt. Het blond ‘Ten Boome’ bier heeft een alcoholpercentage van 6,5%. Het werd ongepasteuriseerd en ongefilterd gebrouwen en bevat een fijne toets van koriander en sinaasappelschil. Voor het brouwproces werd de beste hop en mout gebruikt. "Dit alles afgewerkt met een vleugje vriendschap vormt het een uniek bier dat in flesjes van 33 cl wordt gepresenteerd. Wie interesse heeft om het ‘Ten Boome ‘bier aan te kopen kan elke zaterdag tussen 10u en 13u bij Ten Boome terecht op de eerste verdieping van de dekenij, Hoogstraat 28. Op aanvraag kan u het bier ook in geschenkverpakking verkrijgen", weet schepen Inge De Ridder.

Boom heeft trouwens altijd een rijke biercultuur gekend. "In de Kerkhofstraat alleen al kon u in de na-oorlogse periode terecht in 34 cafés. Ook brouwerij Lamot werd in Boom gesticht uit brouwerij ‘De Rolaf’ aan de Heldenplaats. Naast deze gekende brouwerij waren er ook nog tal van kleine brouwerijen maar werd er ook veel thuis bier gebrouwd, waarvoor tot 1913 het water van de Rupel werd gebruikt. Het brouwen van bier zit dus een beetje in de Boomse genen.

Bestellen: 0474-36.48.56 of info@tenboome.be