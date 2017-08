Rioleringswerken Hoek starten week vroeger

Boom - Op 21 augustus start wegenbouwaannemer Soga NV in opdracht van Aquafin met rioleringswerken in een deel van de wijk Hoek. De werken starten een week vroeger dan gepland en nemen zo’n twee maanden in beslag nemen.

Het gaat om het leggen van een nieuwe persleiding en de aansluiting op de collector. Hiervoor wordt het stuk Kapelstraat tot Hoek 59 afgesloten. Voor de bewoners is er een omleiding voorzien langs de westzijde en worden de paaltjes ter hoogte van huisnummer 27 weggehaald. Waar de aansluiting op de collector gebeurt wordt in de Kapelstraat over een beperkte afstand één rijstrook afgesloten. Er komen daar verkeerslichten om het doorgaand verkeer te regelen.