Drie elektrische oplaadpunten voor voertuigen: tegen 2020 moet er minstens 10 oplaadpunten zijn

Boom - De gemeente heeft de eerste drie oplaadplaatsen voor wagens in gebruik genomen. Op elke locatie kunnen twee wagens gelijktijdig opladen. De drie oplaadpunten bevinden zich ter hoogte van de Kaai, de ingang van parking Varkensmarkt en op de parking aan de Victor De Meyerestraat.

Boom heeft volop de kaart getrokken om milieuvriendelijke voertuigen te promoten. Het gaat over wagens die rijden op elektriciteit, waterstof of aardgas. Eerder investeerde het gemeentebestuur ook al in de vervanging van het oude wagenpark door een reeks wagens aan te schaffen die op CNG rijden. De behoefte aan publiek toegankelijke elektrische oplaadpunten neemt eveneens toe. "Na de introductie van het elektrische fietsdeelsysteem en de installatie van vier oplaadpunten voor elektrische fietsen in 2016 zijn nu de eerste drie oplaadpunten voor elektrische wagens actief. Tegen 2020 zullen er in Boom al minstens tien oplaadpunten voor elektrische wagens voorzien worden of in elke wijk minimum één oplaadpunt", zeggen de schepenen Dany Bosteels (mobiliteit) en Kris Van Hoeck (milieu).

De oplaadpunten moeten zich op openbaar terrein bevinden, en 24/24 u, 7 dagen op 7 toegankelijk zijn. Suggesties voor toekomstige locaties kunnen doorgegeven worden aan Heidi Nuyts. Tel; 03-880.18.56 of per mail aan heidi.nuyts@boom.be