Bewoners WZC Den Beuk aan de Tovertafel

Boom - Woonzorgcentrum Den Beuk maakt nu gebruik van de Tovertafel: een technologisch snufje waarbij interactieve spelletjes worden geprojecteerd om beweging en interactie bij bewoners met dementie te stimuleren.

De Tovertafel is eigendom van IMSIR maar wordt tweemaal per jaar uitgeleend aan de woonzorgcentra uit de regio. Sensoren meten de hand- en armbewegingen, en de spellen, speciaal voor en met de doelgroep ontwikkeld, reageren hierop. De Tovertafel richt zich op mensen met midden tot zware dementie. Alle spellen zijn gebaseerd op vierjarig wetenschappelijk onderzoek en zijn realistisch; zo kunnen de spelers een strandbal overgooien, fladderende vlinders vangen, herfstbladeren wegvegen of rijmpjes afmaken. Andere woonzorgcentra die de tafel al gebruiken, merken dat zelfs bewoners die normaal aan tafel passief voor zich uit zitten te kijken, nu actief meespelen. Iedereen doet mee op zijn eigen niveau: sommige bewoners staan op en reiken over tafel, anderen volgen de bal met hun ogen en steken eerst voorzichtig hun hand uit. De Tovertafel stimuleert beweging en sociale interactie, en de mensen lachen met elkaar.