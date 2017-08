Rupelnootjes met Big Pete Band op Noeveren

Boom - De Machinehal van Peeters-Van Mechelen, Noeveren 261, is zondag 13 augustus, het decor voor De Schorre Rupelnootje 4 met een optreden van de Big Pete Band tussen 16u en 19u. Het is meteen de afsluiter van de reeks gratis bluesconcerten.

Pieter “Big Pete” Van Der Pluijm is misschien geen gekende naam, maar in de wereld van de internationale bluesmuziek is hij geen vreemde. Op 23-jarige leeftijd nam hij deel aan een Europese tour die de muziek van de legendarische zanger en harmonicaspeler Lester Butler eerde. Sindsdien heeft hij vele cd’s uitgebracht en op zijn vele optredens speelde hij samen met internationale blues-artiesten. Zijn eerste soloalbum Choice werd verkozen als beste bluesalbum in 2012 en genomineerd voor een prestigieuze ‘BMA’ (blues music award). Momenteel treedt Big Pete op met zijn eigen groep, “Big Pete Blues Band” op grote bluesfestivals in Europa. http://www.deschorre.be