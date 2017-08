Jürgen Nakielski stelt nieuwste bundel '#Doordrammer' met maatschappelijke geladen gedichten voor

Willebroek - Willebroekenaar Jürgen Nakielski (35) stelt '#Doordrammer' voor, zijn nieuwste bundel die 103 blz. telt. Het is een verzameling maatschappelijke geladen gedichten geworden.

"Ik had al langer de vraag gekregen om na mijn poëtische novelle 'Wij hadden onze namen nog' van 2015 en de poëzie/verhalenbundel 'Wachten op neerslag' van 2013 wat nieuws te brengen, waarin ook mijn drie gelauwerde jaaroverzichten in dichtvorm een plaats kregen. Die heb ik drie jaar na elkaar ingezonden naar de VRT", vertelt hij.

Het nieuwste bundel is niet gewoon een bundel geworden, maar naast de drie VRT-gedichten gaat het om een verzameling maatschappelijk geladen gedichten, (mini-)columns, tekeningetjes en scherpe, al dan niet humoristische intermezzo's die hij de laatste tijd op zijn blog bij elkaar had gepend en getekend.

Hij stelt '#Doordrammer' voor op vrijdag 25 augustus om 20.30u op de nieuwe locatie van het Jeugdhuis Perron4, Breendonkstraat 13. "Er wordt daar nog keihard in gewerkt om het Jeugdhuis klaar te krijgen. Ik doe dan ook geen beloftes over de staat waarin de voorlopige werf zich dan bevindt, maar ik zal het daarmee doen", zegt hij.

Jürgen Nakielski was in een vorig leven ook DJ en onder zijn naam DJ DoedelNaK neemt hij nog één keer plaats achter de mengtafel. "Samen met DJ Dömer Kebab alias Dominique Christien, geef ik een exclusieve eenmalige P4-reünie van 'DansBa(a)r PerronGeluk'. 't Is eens iets anders dan een saaie voorstelling van een gedichtenbundel", zegt hij lachend.

Het bundel is nu al verkrijgbaar bij uitgeverij 'Het Punt' voor 15 euro. De avond zelf bij de voorstelling is het eveneens te koop, net als zijn vorige uitgaven. Nu al bestellen online: jurgennakielski.wordpress.com/koop-mij/