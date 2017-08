Films in Fort van Breendonk focussen op jongeren

Willebroek - In augustus plant de vzw Vrienden van Fort Breendonk nog twee filmvoorstellingen in het Fort van Breendonk. "Beide in het thema 'jeugd' met als insteek hoe zij WO II en de nasleep ervan beleefden", legt Event coordinator Herbart Beyers uit.

Zo kan u op vrijdag 11 augustus de filmklassieker 'Au Revoir Les Enfants' (1987) van de Franse cineast Louis Malle bekijken. Het verhaal handlet over een internaat in het bezette Frankrijk, waar twee jongens vriendschap sluiten. Van één van hen wordt de Joodse afkomst angstvallig geheim gehouden.

De laatste filmvertoning volgt op 25 augustus. De film 'Lore' neemt u mee naar de lente van 1945. Wanneer het Duitse front ineenstort nemen de Geallieerden de macht over in het land van Hitler. De veertienjarige Lore, van wie de nazi-ouders opgesloten zijn, staat alleen in voor de zorg van haar broertjes en zusjes. De enige plaats waar ze naartoe kunnen is het huis van hun grootmoeder, 900 km noordwaarts. De kinderen beginnen aan een tocht door hun verwoeste land, en langzaam maar zeker begrijpen ze wat er gebeurd is en wat de gevolgen zijn van de daden van hun ouders. Wanneer Thomas, een jonge Joodse vluchteling, zijn hulp aanbiedt, moet Lore vertrouwen op een persoon van wie altijd gezegd werdt dat hij de vijand is.

Afspraak in de filmzaal van het fort, Brandstraat 57. Deuren om 19.30u en de vertoning start om 20u. De toegang bedraagt 2 euro. Leden van de vzw Vrienden van Fort Breendonk en kinderen -12 jaar zijn gratis. Voor en na de voorstelling is het gelegenheidcafetaria geopend. Reservatie is verplicht: vriendenamis.fortbreendonk@gmail.com of 0484-91.69.84.