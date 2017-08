Voetpaden en boordstenen vernieuwen in Dorpsstraat, Kasteelstraat en Bezelaerstraat

Willebroek - De heraanleg van de voetpaden in de Dorpsstraat, vanaf de spoorwegovergang (fase 1), Kasteelstraat en een deel van de Bezelaerstraat zijn gestart. Omleidingen zijn voorzien.

De heraanleg van de voetpaden in de Dorpsstraat, vanaf de spoorwegovergang (fase 1), Kasteelstraat en een eerste deel van de Bezelaerstraat, tot bijna aan de aansluiting met de Venusstraat zijn net gestart. "Het eerste deel van de Dorpsstraat komt op termijn in het project ‘heraanleg van het centrum van Blaasveld’. Ook het tweede deel van de Bezelaerstraat maakt deel uit van een afzonderlijk project waar Pidpa rioleringswerken plant", zegt de burgemeester.

Eind 2017 is de klus in vier fasen geklaard met een omleiding via de Mechelsesteenweg. De werken houden naast de heraanleg van de voetpaden ook het vernieuwen van de boordstenen en greppels in. De rijweg blijft wel behouden. Om de werken veilig te laten verlopen is er een omleiding via de Mechelsesteenweg. "Tijdens deze werken geldt ook een parkeerverbod voor telkens de fase waar gewerkt wordt. Parkeren kan in de zijstraten of de zones waar op dat moment niet gewerkt wordt", legt burgemeester Eddy Bevers uit.

's Avonds, tussen 17u en 6u 's morgens is het deel waar gewerkt wordt toegankelijk, maar op eigen verantwoordelijkheid. Er wordt dan niet gewerkt maar het werfmateriaal staat wel op de rijbaan. De huisvuilophaling vindt wel zoals gewoonlijk plaats en fietsers en voetgangers kunnen altijd door. "De rijbaan op het kruispunt met de Broekstraat, nu nog met kasseien, wordt wel vernieuwd. Deze fase brengt dan ook de meeste hinder mee. Bijvoorbeeld De Lijn kan dan niet langs de Broekstraat rijden, maar rijdt om via de Fabrieksstraat. Ook het lokale verkeer zal ’s avonds deels moeten omrijden langs de Mechelsesteenweg. Het gaat om de tweede fase van de werken die voorzien zijn van half tot eind augustus", verduidelijkt burgemeester Eddy Bevers.

Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt deze planning aangehouden: deel Dorpsstraat, (hele maand augustus), kruispunt met de Broekstraat en heraanleg wegdek van 16 tot eind augustus, Kasteelstraat september tot half oktober en fase 4 betreft de Bezelaerstraat, tot de Venusstaat en loopt tot eind 2017.