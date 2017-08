Wandelzoektocht vanaf Melkhuisje

Boom - Nog tot 30 september kan u deelnemen aan de zoektocht die loopt via wandelknooppunten. Voordeel is dat u deze tocht op een geschikt moment voor u kan maken. Een deelnameformulier kost 3 euro.

Dat kan u aankopen op het gemeentehuis, de sportdienst of het Melkhuisje, naast de tennis in het park, ingang via Acacialaan. De wandeling is zo'n 10 km lang en toegankelijk voor kinderwagens. Wie het deelnameformulier terug binnenbrengt vóór 30 september op het gemeentehuis of de sportdienst maakt kans op een mooie prijs.