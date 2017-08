Boom - Vanaf maandag 7 augustus start een aannemer met de heraanleg van de voetpaden in de Anjerstraat.

De werken verlopen in verschillende aaneensluitende fases, startende vanaf het kruispunt met de Meiklokstraat. "We doen er alles aan om de toegankelijkheid van de woningen zoveel mogelijk te garanderen. Er zal een parkeerverbod gelden in de straat per werkfase", zegt schepen van openbare werken Francis Sanchez.